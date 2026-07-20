Заловиха шофьор с 4,54 промила алкохол в София

Заловиха 49-годишен шофьор с над 4 промила алкохол в София, съобщиха от полицията. Софийска районна прокуратура му повдигна обвинение за шофиране след употреба на алкохол.

Мъжът е спрян за проверка на 19 юли вечерта в района на бул. „Цариградско шосе“ и Околовръстния път. Тестът му е отчел 4,54 промила. Водачът е задържан. Обвиняемият е бил съпроводен до УМБАЛ „Света Анна“, където предоставил и кръвна проба за изследване.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.