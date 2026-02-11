Замениха счупения златен медал на олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън с нов

Олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън иска обратно счупения си златен медал, който бе подменен с нов.

„Не можаха да го поправят, затова ми дадоха нов“, каза американската скиорка в интервю за Ройтерс.

„Въпреки че всъщност съм любопитна какво точно се случи, защото мисля, че някои медали успяха да поправят. Така че сега се чудя дали може би мога да си поправя стария", добави тя.

Джонсън беше първата американска медалистка от Игрите в Милано в Кортина и това беше и първото ѝ стъпване на олимпийски подиум.

Но медалите се оказаха чупливи и се превърнаха в тема на разговор през първата седмица на състезанието, като няколко спортисти съобщиха за счупвания скоро след като ги носеха. Джонсън каза в неделя, че е скачала от вълнение, когато медалът се е счупил, обяснявайки, че е „само малко счупен“. Съотборничката ѝ от САЩ Джаки Уайлс видя как бронзовият ѝ медал се повреди, след като скочи твърде ентусиазирано след подиума в отборната комбинация във вторник. Тя също получи друго отличие в замяна.

На въпроса дали новият ѝ медал е различен от този, който първоначално е висял на врата ѝ, Джонсън отговори:

„Ами, новият все още не е гравиран и очевидно не е този, който получих първоначално.“

Дали би искала да го „върне“? „Да, ако е поправен“, каза тя.

Игрите в Милано Кортина може да не са последният шанс на Джонсън да добави към колекцията си от олимпийски медали.

„Планът ми определено е да се опитам да продължа на още една Олимпиада“, каза 30-годишната състезателка, която беше най-бърза в спускането в комбинация във вторник, но пропусна медал, след като съотборничката ѝ Микаела Шифрин беше едва 15-та в слалома.

Джонсън ще се състезава в супергигантския слалом в четвъртък, където може да стане първата американска скиорка, спечелила и двете скоростни състезания на едни и същи игри.

„Мисля, че нещото, на което ме научи предишната Олимпиада Пекин 2022, е, че никога не ти е гарантирано нищо“, каза тя.

„Този ​​спорт е брутален и може да ти отнеме мечтите дори в последния момент. Искам да продължа да карам ски. Знам, че все още не съм достигнала своя ритъм. А толкова много момичета в алпийските ски тепърва намират формата си в началото и средата на 30-те си години", смята Джонсън.

Тя пропусна игрите в Пекин, след като се класира, а след това отпадна от участие заради контузия след падане по време на тренировка за спускане в Кортина седмици преди да трябва да отиде в Китай.