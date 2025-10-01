Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол

Започва дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол - проект, за който се говори от близо десетилетие. Днес символичното начало беше поставено с първа копка и водосвет.

“Първа копка на един важен и голям проект за Ахтопол и община Царево. Нещо, за което се говори десетилетие, за което са работили много хора на експертно ниво, но се случва сега в момент на политическа стабилност и редовна власт. Пожелавам добро време и успех на дружеството изпълнител. Честито на ахтополци”, заяви кметът на община Царево Марин Киров.