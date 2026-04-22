Започна делото срещу двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

В Окръжен съд – Стара Загора започна разглеждането по същество на наказателно дело от общ характер, по което подсъдими са двама бивши полицейски служители, обвинени в причинено умишлено убийство в Казанлък.

Подсъдими по делото са Борис Тодоров и Димитър Иванов, които са изправени пред съда за смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов. Трагичният инцидент е от 2025 г. и се случва по време на полицейска операция, при която Кискинов е бил задържан.

Според обвинението, в хода на ареста е била използвана прекомерна физическа сила, довела до фаталния изход. В три последователни дни разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица, посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт.