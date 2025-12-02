БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания

от БНТ , Източник: БТА
По света
Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания
В Дания започна строежът на първия украински оръжеен завод за производство на ракетно гориво, предаде ДПА.

На церемонията по първата копка в южната община Хадерслев присъстваха датският министър на промишлеността, бизнеса и финансовите въпроси Мортен Бьодскоу и директорът на украинската отбранителна компания "Файър пойнт" (Fire Point) Вячеслав Бондарчук.

Проектът в малкия град Войенс близо до границата с Германия има за цел да създаде работни места в Южна Дания и бъде от полза за датската отбранителна промишленост.

Повече от три години и половина след началото на пълномащабната руска инвазия Украйна продължава да разчита в голяма степен на военната подкрепа на Запада. Дания се очерта като един от основните поддръжници на Киев и възнамерява да стане първата страна членка на НАТО, която ще приеме на своя територия производствени съоръжения на няколко украински отбранителни компании, отбелязва ДПА.

Копенхаген и Киев сключиха необходимите споразумения по-рано тази година.

Компанията "Файър пойнт" ще произвежда твърдо ракетно гориво в Дания, за да гарантира, че заводът ще остане защитен от евентуални руски удари. Очаква се новото съоръжение да започне да функционира през следващата година.

Руското посолство в Дания разкритикува проекта, а строителството на завода бе посрещнато с противоречиви мнения от местното население.

