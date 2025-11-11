Започнаха ходовите изпитания на многофункционалния модулен патрулен кораб за ВМС

В района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес започнаха ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили. Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на България и германска корабостроителна компания за строеж на два нови бойни кораба за ВМС. След успешното провеждане на изпитанията, предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС.

Снимки: МО

Символичното начало на строителството на кораба бе дадено на 3 декември 2021 г., когато бе сложено началото на разкрояването на стоманата. На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“. На 4 август 2023 г. корабът беше снет от док и пуснат на вода. Успешно продължават и следващите етапи по окомплектоване с въоръжение и техника.