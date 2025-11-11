БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Започнаха ходовите изпитания на многофункционалния модулен патрулен кораб за ВМС

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
започнаха ходовите изпитания многофункционалния модулен патрулен кораб вмс
В района на Варненския залив и определените райони в Черно море днес започнаха ходовите изпитания на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили. Те са поредният етап от изпълнението на договора между Министерството на отбраната на България и германска корабостроителна компания за строеж на два нови бойни кораба за ВМС. След успешното провеждане на изпитанията, предстои корабът да бъде приет в състава на ВМС.

Снимки: МО

Символичното начало на строителството на кораба бе дадено на 3 декември 2021 г., когато бе сложено началото на разкрояването на стоманата. На 17 юни 2022 г. в корабостроителницата на „МТГ - Делфин“ бе заложен килът на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, който носи името „Храбри“. На 4 август 2023 г. корабът беше снет от док и пуснат на вода. Успешно продължават и следващите етапи по окомплектоване с въоръжение и техника.

#ВМС

Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.
Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.
Почина дългогодишен оператор на БНТ - Благоевград Почина дългогодишен оператор на БНТ - Благоевград
Чете се за: 00:17 мин.
Тютюнопроизводството под риск? От бранша настояват МЗХ да запази субсидиите за сектора Тютюнопроизводството под риск? От бранша настояват МЗХ да запази субсидиите за сектора
Чете се за: 02:35 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява, но има нужда от помощ След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява, но има нужда от помощ
Чете се за: 02:47 мин.
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
