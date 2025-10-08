БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започва цялостното обновяване на спортна зала край Гребната база в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет.

зала Община Пловдив
Снимка: plovdiv.bg
Слушай новината

Община Пловдив стартира цялостен ремонт и модернизация на залата по бокс, джудо и вдигане на тежести, разположена край Гребната база – място със славна спортна история и десетилетна традиция в подготовката на шампиони. През годините треньори и клубове са я поддържали със собствени средства, но обектът не е преминавал през сериозен ремонт от десетилетия.

„Самият аз съм тренирал тук преди години – познавам залата и знам колко е важно да я обновим. Дължим го на поколенията спортисти, които ще израснат след нас“, заяви заместник-кметът Владимир Темелков.

Предвидените дейности включват:
- цялостна енергийна ефективност – топлоизолация, ремонт на покрива и фасадите;
- подмяна на осветлението с модерни LED системи;
- обновяване на отоплителната, вентилационната и електрическата инсталация (Ел и ОВК);
- ремонт на съблекални и санитарни възли;
-осигуряване на достъпна среда и внедряване на съвременни мерки за пожарозащита;
-изграждане на фотоволтаична електроцентрала за устойчиво енергийно потребление.

Финансирането е осигурено както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и със средства от държавния бюджет. С реализацията на този проект Община Пловдив продължава последователната си политика за модернизиране на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за подготовка на пловдивските спортисти.

#община пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
2
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
3
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
4
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
5
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...
Огромно дърво падна до училище в Пловдив (СНИМКИ)
6
Огромно дърво падна до училище в Пловдив (СНИМКИ)

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Още

Емил Вълчев и Снежана Граматикова със загуби на световното първенство по джудо
Емил Вълчев и Снежана Граматикова със загуби на световното първенство по джудо
Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч.
Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми
Чете се за: 02:02 мин.
Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди
Чете се за: 03:57 мин.
Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнир във Финландия Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнир във Финландия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ