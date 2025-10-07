Започва поетапното пускане на парното в Перник

От днес започва поетапното пускане на парното отопление в Перник, съобщиха от "Топлофикация".

Във връзка с очакваното понижение на температури топлоподаването ще се извършва по определен график. С приоритет са административните и обществени сгради, училищата и детски градини.

От дружеството напомнят, че е необходимо да се завъртят вентилите на радиаторите на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Също така за оптимално функциониране на вътрешната отоплителна инсталация е необходимо изпълнението на няколко стандартни процедури от страна на абонатите.