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Започва проверка по проекта за модернизиране на спешната помощ в страната

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Министър Катя Ивкова посети Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански

Посещение на Катя Ивкова в Благоевград
Снимка: Министерство на здравеопазването
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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ, съобщиха от здравното ведомство.

Целта е на място да бъде оценен напредъкът по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване.

До 31 октомври 2026 г. трябва да бъдат приключени всички допустими дейности.

Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности.

От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализиране при настоящите условия. За част от тях Министерството на здравеопазването предлага алтернативен подход - промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на два до три месеца.

Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове.

С изцяло европейски средства до 2023 г. са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, а други 25 са със завършени строителни дейности и подписан Акт 15.

Първите проверки бяха извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. Обиколката ще продължи и в останалите области на страната, като ще обхване всички обекти, за които е необходима пряка оценка и своевременни управленски решения.

“Няма да се ръководя само от доклади. Искам да видя със собствените си очи какво е направено, какво е спряло и какво трябва да се промени. За всеки обект трябва да има решение, а не оправдание. Това очакват хората и това ще направим”, заяви министър Катя Ивкова.

По данни на здравното министерство, общият финансов ресурс, разплатен с европейски средства по проекта възлиза на 133 769 234,88 млн. лева.

В допълнение към тези средства, от 01 януари 2024 г. незавършените строителни дейности се финансират със средства от държавния бюджет, в размер на 45 279 000,00 лв.

#проект за модернизация на спешната помощ #Министър на здравеопазването Катя Ивкова #проверка

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