Започва строителството на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“ в София

Започва строителството на последните 80 метра на бул. „Тодор Каблешков“ в София, съобщиха от Столичната община. Булевърдът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, както и южните квартали на столицата – „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“, чрез директна пътна връзка.

Довършването на пътната отсечка бе блокирано заради неотчужден частен имот.

„Направление „Обществено строителство“ ще следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“, така че строително-монтажните работи да се реализират в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания и заложените срокове. Целта ни е обектът да бъде завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата“, заяви зам.-кметът Никола Лютов.

От „Московска“ 33 припомнят, че изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ като част от третия градски ринг започна през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“. Строителството се изпълнява в срок, като последната отсечка от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“ е пусната за движение в края на декември 2024 г.

Булевардът е с две пътни платна с по три ленти за движение. Изградени са три четириклонни кръстовища: при ул. „Луи Айер“, при ул. „Емилиян Станев“ и при бул. „Черни връх“, които осигуряват връзки с прилежащите квартали.

Изключение прави участъкът от ул. „Гатьо Шишков“ до ул. „Иван Андонов“, където движението е организирано двупосочно в едното пътно платно поради неприключило съдебно производство по отчуждаването на частен имот.

Причината за блокирането на строителството бе неприключила процедура по отчуждаване. В тази връзка през юли 2025 г. Столичният общински съвет реши да бъде изменен планът за регулация, след което последва процедура по принудително отчуждаване с предварително изпълнение. През септември 2025 г. Административният съд – София-град отхвърли жалбите срещу предварителното изпълнение на плана за регулация, а през януари 2026 г. допусна предварителното изпълнение за отчуждаването.