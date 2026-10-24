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Започват прослушванията за ролята на Джеймс Бонд: Кой ще бъде новият агент 007?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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започват прослушванията ролята джеймс бонд новият агент 007
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Започват финалните екранни прослушвания за избора на новия Джеймс Бонд, съобщават източници на „Варайъти“ и „Дедлайн“.

Според тях сред кандидатите, достигнали до последния етап на подбора за новия агент 007, са актьорите Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О’Конър. Те ще преминат през прослушвания в три части – каскади, присъствие пред камерата и диалог.

Въпросът кой ще бъде следващият Джеймс Бонд се обсъжда, откакто Даниел Крейг напусна поредицата през 2021 г. Новият филм ще излезе през 2028 г. Режисурата е поверена на Дени Вилньов, който стана известен с филмите „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“.

#прослушване #екранни снимки #джеймс бонд

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