БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заподозрян за взривовете на „Северен поток“ беше арестуван в Германия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази

Украинецът Серхий Кузнецов бе екстрадиран от Италия вчера

заподозрян взривовете bdquoсеверен потокldquo беше арестуван германия
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Заподозреният организатор на атаките срещу газопровода „Северен поток“ през 2022 г. беше арестуван в Германия днес, след като бе екстрадиран от Италия вчера, предаде ДПА.

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе (най-висшата съдебна инстанция в Германия - бел. ред.), съобщи говорителка на прокуратурата.

Новината за атаките срещу престижния германско-руски проект отекна по целия свят през есента на 2022 г. Няколко експлозии близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море нанесоха щети на два тръбопровода в такава степен, че по тях повече не може да бъде транспортиран газ.

Снимки: АП/БТА

По-рано руският природен газ течеше към Германия по тръбопровода „Северен поток 1“. „Северен поток 2“ беше завършен малко преди руската инвазия в Украйна и никога не е влизал в експлоатация.

До момента никой не е изправен пред съда за атаките.

Кузнецов, на 49 години, беше задържан в края на август, докато беше на почивка със семейството си на адриатическото крайбрежие. Той обжалва екстрадицията си и обяви гладна стачка заради предполагаемо малтретиране.

Миналата седмица Върховният съд на Италия позволи той да бъде екстрадиран. Той беше предаден на германските власти вчера.

Германската прокуратура му повдигна обвинения за причиняване на взривовете на тръбопроводите в Балтийско море през 2022 г. съвместно с други лица. Според обвинението украинецът е един от координаторите на операцията. Той отхвърли обвиненията.

Според разследващите групата от седем заподозрени е включвала четирима водолази.

Един от предполагаемите водолази е задържан в Полша. Съдът там обаче отхвърли молбата на Германия за екстрадирането му и по-късно той беше освободен.

#газопровод Северен поток #заподозрян #взривове #Италия #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
1
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
2
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
3
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
4
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
5
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
6
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

Транспортът в Италия е затруднен от общонационална антиправителствена стачка
Транспортът в Италия е затруднен от общонационална антиправителствена стачка
Трима мъже и една жена са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура Трима мъже и една жена са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура
Чете се за: 01:07 мин.
Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул Втори ден от визитата на папа Лъв XIV в Турция с литургия в Истанбул
Чете се за: 00:42 мин.
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията
Чете се за: 03:30 мин.
Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Чете се за: 00:45 мин.
Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата Нова надежда за мир: Американска и украинска делегация ще се срещнат до края на седмицата
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта Продават на търг яйце на Фаберже, украсено с 4500 диаманта
Чете се за: 03:20 мин.
Още
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ