Заради несигурността след вота в Израел: Валутата, акциите и облигациите на страната отбелязаха загуби

В Израел все още се очакват окончателните резултати от изборите.

Данните при обработени над 96% от протоколите показват, че десният блок, воден от премиера Бенямин Нетаняху печели 53 мандата в 120-местния парламент.

Лагерът на опозицията около Гади Айзенкот печели 48 места.

Според анализатори, ключът към формирането на кабинет се държи от арабските партии, които към момента взимат 19 мандата.

Ако и Нетаняху и Айзенкот не успеят да сформират управленско мнозинство, ще последват нови избори. Заради очакванията за задаваща се политическа нестабилност валутата, акциите и облигациите на Израел отбелязаха загуби.