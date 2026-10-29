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Заради несигурността след вота в Израел: Валутата, акциите и облигациите на страната отбелязаха загуби

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Ако и Нетаняху и Айзенкот не успеят да сформират управленско мнозинство, ще последват нови избори

парламентарният вот израел нетаняху айзенкот близки резултати
Снимка: БТА
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В Израел все още се очакват окончателните резултати от изборите.

Данните при обработени над 96% от протоколите показват, че десният блок, воден от премиера Бенямин Нетаняху печели 53 мандата в 120-местния парламент.

Лагерът на опозицията около Гади Айзенкот печели 48 места.

Според анализатори, ключът към формирането на кабинет се държи от арабските партии, които към момента взимат 19 мандата.

Ако и Нетаняху и Айзенкот не успеят да сформират управленско мнозинство, ще последват нови избори. Заради очакванията за задаваща се политическа нестабилност валутата, акциите и облигациите на Израел отбелязаха загуби.

#акции и облигации #несигурност #след изборите #Израел

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