Заради несигурността след вота в Израел: Валутата, акциите и облигациите на страната отбелязаха загуби

Ако и Нетаняху и Айзенкот не успеят да сформират управленско мнозинство, ще последват нови избори
В Израел все още се очакват окончателните резултати от изборите.
Данните при обработени над 96% от протоколите показват, че десният блок, воден от премиера Бенямин Нетаняху печели 53 мандата в 120-местния парламент.
Лагерът на опозицията около Гади Айзенкот печели 48 места.
Според анализатори, ключът към формирането на кабинет се държи от арабските партии, които към момента взимат 19 мандата.
Ако и Нетаняху и Айзенкот не успеят да сформират управленско мнозинство, ще последват нови избори. Заради очакванията за задаваща се политическа нестабилност валутата, акциите и облигациите на Израел отбелязаха загуби.