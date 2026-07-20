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Заради прогнози за бури в София: Седем екипа на Столична община са в готовност за реакция

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7 екипа в готовност да реагират, лошо време
Снимка: Столична община
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Седем екипа на столична община и доброволното формирование на София са в готовност във връзка с прогнозите за влошаване на времето и очакваните гръмотевични бури в столицата тази вечер и през нощта срещу 21 юли, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Екипите на общината следят в реално време прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и европейските метеорологични модели. Осигурена е организация за работа с допълнителни аварийни екипи при необходимост.

Към момента на терен работят четири аварийни екипа, а още три са в готовност да бъдат мобилизирани при необходимост. В готовност е и доброволното формирование на Столична община, както и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, допълват от "Московска" 33.

Два екипа в Оперативния дежурен център следят постъпващите сигнали от Контактния център на общината и от телефон 112, за да бъде осигурена максимално бърза реакция при възникнали инциденти.

Специализираната техника е проверена, заредена и в пълна готовност за работа. При необходимост ще бъдат мобилизирани допълнителни екипи за отстраняване на паднали клони и дървета, както и за овладяване на последствията от неблагоприятните метеорологични условия.

От общината препоръчват да се избягват престой под дървета, строителни скелета, рекламни съоръжения и други нестабилни конструкции по време на бурята.

По тераси и балкони да бъдат прибрани или обезопасени предметите, които могат да бъдат отнесени от силния вятър.

При възможност да се ограничат пътуванията по време на най-интензивната част от бурята, допълват от Столичната община.

Да не се паркират автомобили под големи дървета и при опасни ситуации или нанесени щети да се подават сигнали на телефон 112 или чрез Контактния център на Столична община.

#очаквани бури в София #седем екипа #готовност за реакция #Столична община #новини в Метрото

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