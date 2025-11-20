Заради риск от наводнение: Премахват незаконна корекция на речно корито край Свети Влас

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде заповед за премахване на незаконни строителни дейности, извършени върху коритото на река „Козлука“ в района между Емона и Свети Влас.

Обектът представлява корекция на речния път и изсипване на земни насипи, които са изпълнени без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и създават предпоставки за наводнения.

Нарушението засяга терени, част от морския бряг до плаж „Козлука“, попадащи в община Несебър. Според документацията строителството е класифицирано като незаконно и следва да бъде премахнато.

От Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас започват процедура по уведомяване на засегнатите собственици и лица, след което ще бъдат предприети действия по изпълнение на заповедта.