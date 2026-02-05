БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради сняг и поледици: Летището в Берлин отмени всички излитащи полети

По света
Снимка: АП/БТА
Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия, след като столичният регион беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.

#Берлин #поледици #сняг #Германия #летище

