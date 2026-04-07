Защитени творби на Фрида Кало ще бъдат върнати в Мексико

Картини на известната художничка Фрида Кало и на други мексикански творци ще се завърнат в родината си през 2028 г., след като бъдат временно изложени в Испания, съобщи ДПА.

В момента картини на Кало, като „Автопортрет с колие“ и „Диего в мислите ми“, са част от изложба в Музея за модерно изкуство в столицата Мексико. Поради големия интерес срокът на експозицията беше удължен до юли.

Творбите на Кало са част от колекцията „Гелман-Сантандер“. Сбирката от 160 художествени произведения е закупена през 2023 г. от семейство Замбрано – една от най-богатите бизнес фамилии в Мексико. Тя включва около 30 творби на художници като Кало (1907 - 1954), Диего Ривера (1886 - 1957) и Давид Алфаро Сикейрос (1896 - 1974).

Според мексиканското законодателство произведенията от колекцията са национална културна ценност и не могат да бъдат изнасяни от страната.

В противоречие на това, испанската фондация „Банко Сантандер“, която управлява колекцията от януари тази година, заяви намерение да я премести в Испания. По-рано испанските куратори на колекцията обявиха, че след настоящата изложба в Мексико творбите ще напуснат страната и ще бъдат настанени за постоянно в нов културен център в Сантандер, Северна Испания.

Това предизвика бурно обществено недоволство в Мексико, тъй като произведенията, обявени за национално културно наследство, не би трябвало да бъдат изнасяни извън пределите на Мексико. Дори мексиканският президент Клаудия Шейнбаум изрази позиция по въпроса и настоя колекцията да бъде върната за постоянно в страната.

След противоречиви изявления испанското Министерство на културата беше принудено да изясни позицията си, като пое ангажимент творбите да бъдат върнати в Мексико през 2028 г. От управляващата фондация „Банко Сантандер“ също увериха, че ще спазят мексиканските закони.

В Мексико законодателството защитава творбите на определени художници при строги условия. Произведения, обявени за национални паметници, не могат да напускат страната за постоянно, дори когато са собственост на частни колекционери.

