Защитник на Добруджа аут за две седмици

Добруджа няма да разчита на един от своите чужденци в близко бъдеще. Джонатан Хуртадо ще отсъства в следващите две седмици. Колумбиецът получи травма в областта на глезена по време на мача срещу ЦСКА. След направените медицински прегледи стана ясно, че състоянието на защитника, съобщиха от клуба.

"Пожелаваме на Джонатан бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена", написаха от Добруджа.

Джонатан Хуртадо получи контузия в 68-ата минута на мача с ЦСКА, когато бе отсъдена дузпа в полза на "червените". Той бе заменен принудително от Ангел Ангелов. Защитникът със сигурност ще пропусне домакинството на Левски на 5 април, както и гостуването на Спартак във Варна пет дни по-късно. От Добруджа се надяват той да е готов за решителните мачове от плейофите.