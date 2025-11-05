Защитникът на Тотнъм Дестини Удоджи е бил заплашен с пистолет в Лондон. Столичната полиция е започнала разследване след инцидента с 22-годишния италиански национал, като от английския клуб заявиха, че оказват подкрепа на Удоджи и семейството му.

31-годишен мъж е бил арестуван по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие, изнудване и шофиране без книжка след инцидента през септември. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава, съобщиха от полицията.

Говорител на Тотнъм информира:

"Оказваме подкрепа на Дестини и семейството му от инцидента насам и ще продължим да го правим. Тъй като това е правен въпрос, не можем да коментираме повече."

Полицията е била повикана в 23:14 часа на 6 септември по сигнал за мъж на около 20 години, който е бил заплашен с пистолет в квартал Барнет в Северен Лондон.