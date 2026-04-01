Защо на 1 април всички се шегуват? Каква е историята зад най-забавния ден?

Защо на 1 април всички се шегуват? Каква е историята зад най-добавния ден?

Чете се за: 02:07 мин.
На 1 април хората по целия свят си правят номера и се забавляват с безобидни шеги. Но откъде всъщност идва този празник? Истината е, че никой не знае със сигурност.

Смята се, че традицията е много стара и може да е на повече от 600 години. Има няколко основни версии за това как се е появил Денят на шегата.

Една от тях води към Средновековието и английския поет Джефри Чосър. В негова творба се споменава дата, която някои тълкуват като 1 април, но учените не са напълно сигурни дали това не е просто грешка в текста.

Две други теории идват от Франция. Там и днес съществува традицията „априлска риба“, при която хората тайно закачат хартиена рибка на гърба на някого и после се шегуват с него. Смята се, че това може да е свързано с по-стари обичаи още от XVI век.

Друга популярна версия разказва за промяна в календара през 1564 г., когато Нова година е преместена от април на 1 януари. Хората, които продължили да празнуват през април, започнали да бъдат осмивани и така се появили първоаприлските шеги.

Още по-старите корени на празника може да са в древни пролетни фестивали. В Рим например се е празнувал Хилария, време за маски, игри и веселие. Подобни традиции има и в Индия и Иран, където пролетта също се посреща с шеги и закачки.

Днес 1 април остава ден, в който хората просто искат да се забавляват. Независимо откъде идва, традицията продължава да носи усмивки и да ни напомня, че понякога най-доброто лекарство е смехът.

