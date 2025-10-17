БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Защо Светослав Вуцов си взема пауза от националния отбор?

Вратарят на Левски и един от най-обсъжданите млади играчи в българския футбол – Светослав Вуцов, обяви, че временно се оттегля от националния отбор на България.

След силни мачове срещу Испания и Грузия, стана ясно, че между него и част от треньорския щаб има напрежение, което според Вуцов го кара да се чувства „нежелан“ в тима.

„Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал“, казва Вуцов.
„Но когато усещаш, че не си искан, не можеш да дадеш най-доброто от себе си.“
Футболистът подчертава, че решението му не е срещу България, а е направено, за да запази формата и психическата си стабилност.
Той споделя, че в „Левски“ е намерил среда на доверие, където може да се развива спокойно, и обещава, че ще се върне в националния отбор, когато усети уважение и ясна комуникация.

„Ще бъда първият, който ще се отзове отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен“, завършва той.
Засега Вуцов остава фокусиран върху играта си за „Левски“ и призова феновете да уважат решението му.

