Засилена охрана за мача Лудогорец – Левски на Националния стадион

Днес около Националния стадион „Васил Левски“ ще има засилени мерки за сигурност заради двубоя между Лудогорец и Левски за Суперкупата на България, съобщиха от СДВР.

Мачът започва в 18:00 часа, а влизането на зрители ще започне още в 16:30, за да се избегнат опашки. Около стадиона ще има контролно-пропускателни пунктове, през които феновете ще минават проверка.

Полицията ще следи за хора с наложени забрани за посещение на спортни събития, както и за нарушения на обществения ред.

Деца ще се допускат само с пълнолетен придружител и с попълнена декларация. Ще има и проверки за забранени предмети.

Заради големия интерес са възможни временни затруднения в движението в центъра на София, като при нужда трафикът може временно да бъде спиран.