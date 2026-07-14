Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина

Полицията в Атланта обяви засилени мерки за сигурност преди полуфинала на световното първенство между Англия и Аржентина, който ще се играе в сряда. Причина за повишеното внимание са както очакваният огромен поток от фенове, така и историческото и политическото напрежение около двубоя.

В официално съобщение местните власти посочиха, че допълнителни полицейски екипи и ресурси вече са разположени в града и ще бъдат стратегически разпределени около стадиона, зоните за забавление и другите места с интензивно движение на хора.

„Целта е да гарантираме безопасно и приятно преживяване за всички посетители и жители на града, да предотвратим евентуални нарушения на обществения ред и да осигурим спокойното провеждане на това историческо спортно събитие“, заявиха от полицията.

Според информация на аржентинския всекидневник „Ла Насион“ срещата е класифицирана като събитие с най-висока степен на риск. Под засилена охрана ще бъдат и хотелите, в които са настанени двата национални отбора.

Англия и Аржентина имат едно от най-емоционалните съперничества във футбола. Освен спортната история, отношенията между двете страни са белязани и от войната за Фолкландските острови през 1982 година, а спорният гол „Божията ръка“ на Диего Марадона на Мондиал 1986 остава болезнен спомен за английските привърженици.

Очакванията са Атланта да бъде изпълнена с десетки хиляди фенове от двете държави, което превръща полуфинала не само в едно от най-големите спортни събития на турнира, но и в сериозно предизвикателство за службите за сигурност.