Застудяване и валежи от дъжд и сняг в страната

Днес в цялата страна ще духа засилен североизточен вятър, който ще донесе студен въздух. Времето ще е предимно облачно.

В Северна България първо ще вали дъжд, но бързо ще премине в сняг и ще има условия за поледици. В Горнотракийската низина и по Черноморието валежите ще са основно от дъжд, като вечерта и там ще се примесват със сняг. В югозападните райони времето ще е по-спокойно – с малко валежи и повече слънце.

Температурите ще се понижават. Следобед ще са от около -3° в североизточните части до 8–10° в крайните югозападни райони. В София – около 8°.

В планините ще е облачно със слаби снеговалежи и умерен вятър. По Черноморието ще е облачно и ветровито, със сняг по северното крайбрежие и риск от заледявания. Морето ще е бурно.