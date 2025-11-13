Затопляне в близките дни

И тази сутрин на места температурите паднаха под нулата - минус 2° в Кюстендил, колкото беше и на Черни връх, минус 1° във Видин и Кнежа. В София минималната температура е 0°, колкото беше и вчера. Традиционно по-топло беше сутринта на морския бряг.

Максималните температури днес ще бъдат между 11° и 17°, в София - около 14°, по Черноморието - 14°-15°. В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо и на места, главно в Дунавската равнина, почти през целия ден ще се задържи мъгливо.

През нощта ще бъде безоблачно и тихо и до сутринта отново на много места ще се образуват мъгли.

Минималните температури утре ще бъдат от 0° до 9°, в София - около 0°, а максималните ще бъдат между 10° и 18°, в София- около 16°. През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо и на места, вече не само в Дунавската равнина, но и по долното поречие на Тунджа и Марица, почти през целия ден ще се задържи мъгливо.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена, но през деня ще бъде слънчево, със слаб вятър. Максималните температури ще са от 14° до 16°, малко по-ниски от температурата на морската вода.

Добри условия за туризъм в планините и утре – слънчево време, със слаб, по високите части - умерен вятър от запад-северозапад.

През почивните дни температурите – и минималните, и максималните, слабо ще се повишат. Ще преобладава слънчево време.

Ще бъде ветровито и ще има по-малко райони с мъгли. В понеделник затоплянето ще продължи, но ще започне и увеличение на облачността, а в края на деня ще завали, първо в Северозападна България.

Във вторник валежи ще има на много места в страната, а дневните температури ще се понижат.