БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Затвориха за камиони прохода "Предела"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Затвориха за камиони прохода "Предела"
Снимка: /Архив
Слушай новината

Обилен снеговалеж затруднява преминаването на превозни средства през прохода "Предела". От Областното пътно управление - Благоевград заявиха за БНТ, че на пътя има закъснели камиони, които са тръгнали на път неподготвени за зимните условия. По пътя има и паднали камъни.

Техника вече е на терен и помага за преместването на закъсалите превозни средства извън пътното платно.

През целия ден в област Благоевград вали обилен дъжд. В късния следобед, с падане на температурите, по високите части дъждът премина в сняг.

Шофьорите трябва да тръгват подготвени за зимни условия, тъй като се очаква времето да остане дъждовно и снежно и през нощта.

#прохода "Предела" #спряно движение

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка
6
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева
Чете се за: 01:40 мин.
Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца загинаха в пожар? Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца загинаха в пожар?
Чете се за: 01:50 мин.
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
Чете се за: 03:57 мин.
Кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров с бронзов медал от „Сурва 2026“ – Перник Кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров с бронзов медал от „Сурва 2026“ – Перник
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ