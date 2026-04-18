Завърши цялостната трансформация на подлеза на бул. „Цариградско шосе“ при ул. „Александър Жендов“

Пространството е превърнато в подземна галерия

Подлез - Цариградско шосе и Александър Жендов
Снимка: Столична община
Столичната община финализира обновяването на пешеходния подлез на бул. „Цариградско шосе“ при ул. „Александър Жендов“. Проектът, част от инициативата eARTh, изпълнен в партньорство с арт организацията “0511” съчетава технически ремонт с художествена намеса, превръщайки занемареното пространство в светла и сигурна градска галерия, съобщиха от "Московска" 33.

В рамките на обновяването, пространството е изцяло облагородено, изградена нова LED осветителна система, ремонтирани са таваните и е извършено пълно почистване. Финалният щрих – стенописи, посветени на флората и фауната от седемте континента на Земята - е дело на 25 артисти, които превърнаха стените в образователна галерия.

Завършването на обекта съвпада с поредните актове на вандализъм в града, включително върху обновения подлез при алея „Яворов“. Кметът Васил Терзиев беше категоричен, че общината ще бъде безкомпромисна:

„Те няма да спрат да драскат, но и ние няма да спрем да ги хващаме. Вече имаме специализиран екип, който описва щетите, засилен е контролът и са предвидени по-високи санкции.“

В изявлението се Терзиев отправя директен призив към гражданите за промяна на отношението към общата собственост.

„Тези пространства не са на общината – те са вашето пространство към работа и към дома. Заслужаваме да живеем в нормален град, а не в гето. Нека се отнасяме към София като към наш общ дом“, завърши Васил Терзиев.

