Завърши цялостната трансформация на подлеза на бул. „Цариградско шосе“ при ул. „Александър Жендов“

Столичната община финализира обновяването на пешеходния подлез на бул. „Цариградско шосе“ при ул. „Александър Жендов“. Проектът, част от инициативата eARTh, изпълнен в партньорство с арт организацията “0511” съчетава технически ремонт с художествена намеса, превръщайки занемареното пространство в светла и сигурна градска галерия, съобщиха от "Московска" 33.

В рамките на обновяването, пространството е изцяло облагородено, изградена нова LED осветителна система, ремонтирани са таваните и е извършено пълно почистване. Финалният щрих – стенописи, посветени на флората и фауната от седемте континента на Земята - е дело на 25 артисти, които превърнаха стените в образователна галерия.

Завършването на обекта съвпада с поредните актове на вандализъм в града, включително върху обновения подлез при алея „Яворов“. Кметът Васил Терзиев беше категоричен, че общината ще бъде безкомпромисна:

„Те няма да спрат да драскат, но и ние няма да спрем да ги хващаме. Вече имаме специализиран екип, който описва щетите, засилен е контролът и са предвидени по-високи санкции.“

В изявлението се Терзиев отправя директен призив към гражданите за промяна на отношението към общата собственост.

„Тези пространства не са на общината – те са вашето пространство към работа и към дома. Заслужаваме да живеем в нормален град, а не в гето. Нека се отнасяме към София като към наш общ дом“, завърши Васил Терзиев.

