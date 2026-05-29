Завърши монтажът на дюбелите и армировката на "Дунав мост" при Русе

Завърши монтажът на болтовите дюбели за закрепване на новите стоманобетонни пътни панели в 320-метровия участък от "Дунав мост" при Русе. Приключи и монтажът на кофража и армировката за надлъжната фуга между двете пътни ленти в отсечката, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От Пътната агенция информираха, че се подготвя пътната плоча за полагане на хидроизолация. В следващите дни по график тя ще бъде положена, след което ще стартира подготовката на тротоарната зона за полагане на асфалтобетон.

На 4 юни тази година заради ремонта на съоръжението движението по "Дунав мост" ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа - от 9.00 часа до 21.00 часа, а камионите за денонощие - до 9.00 часа на 5 юни.

Спецификата на изпълняваните строителни дейности изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства. По този начин ще се осигури максимално здрава връзка между панелите и необходимата якост на материала.

Строително-монтажните дейности на "Дунав мост" се извършват по график и на етапи, уточняват Агенция "Пътна инфраструктура". Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето, чието начало бе поставено на 10 юли 2024 г., е през идния месец.