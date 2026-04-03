Здравните медиатори вече ще могат да работят и в болниците

Здравните медиатори вече ще могат да оказват съдействие на пациенти и в лечебни заведения за болнична помощ, съобщават Министерството на здравеопазването. Това е записано в промените в наредбата, с която се определят изискванията за дейността им, която вече е обнародвана в Държавен вестник.

Създава се възможност медиаторите да подпомагат комуникацията между пациенти в болниците и медицинските специалисти. Те ще разясняват процедурите и ще съдействат за по-доброто разбиране и спазване на назначеното лечение.

Това е важна стъпка към преодоляване на една от често срещаните бариери в системата – липсата на доверие и неразбирането между болния и лекуващия, което води до напрежение, отказ от лечение или неспазване на терапията, отбелязват от Здравното министерство.

Новите текстове в Наредба №1 въвеждат длъжността "областен координатор на здравните медиатори". Целта е подобряване на организацията и координацията на дейността им на регионално ниво, включително при възникване на здравни кризи и епидемии.