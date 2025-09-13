БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Земетресение със сила 7,4 разтърси тихоокеанския бряг на Русия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Издадено е предупреждение за цунами

Камчатка
Снимка: БТА
Земетресение с магнитуд 7,4 е регистрирано днес край тихоокеанския бряг на Русия, край бреговете на полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на американската сеизомологична служба.

Издадено е предупреждение за вълни цунами.

Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски.

Геологическият институт първо съобщи за земетресение с магнитуд 7,5, но след това преоцени магнитуда на 7,4.

През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.

Полуостров Камчатка е мястото, където се срещат тихоокеанската и северноамериканската тектонични плочи, което превръща региона в една от най-активните сеизмични зони на планетата.

#Русия #цунами #земетресение

Product image
