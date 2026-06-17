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Жалбата на ганайския полузащитник Томас Партей бе отхвърлена и той няма да може да играе срещу Панама на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Жалбата на ганайския полузащитник Томас Партей бе отхвърлена и той няма да може да играе срещу Панама на Мондиал 2026
Снимка: БТА
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Канадски съд отхвърли жалбата на полузащитника на националния отбор на Гана по футбол Томас Партей, след като му беше отказано влизане в страната за предстоящия мач срещу Панама от група L на световното първенство.

През миналата седмица Северноамериканската страна отказа да даде виза на 33-годишния ганаец заради текущи наказателни производства срещу играча във Великобритания. В резултат от това неговите адвокати решиха в последния момент да обжалват решението пред федералния съд в канадската столица Отава.

В отхвърлянето на жалбата от страна на съдия Роже Лафрениер пише, че Партей е поискал "извънредна, задължителна временна съдебна мярка", която би изисквала от Канада да отмени "законосъобразно постановено решение за недопустимост" и да улесни влизането му в страната за конкретно събитие.

"Когато има разумни основания да се смята, че кандидатът е извършил действие, което би довело до недопустимост за влизане в страната, той може да му бъде отказано да влезе на територията ѝ", каза говорител на имиграционните служби на Канада.

Преди публикуването на официалното решение адвокатката на футболиста Македа Брамуел заяви пред Ройтерс, че те се надяват на позитивно развитие. Тя добави, че Томас Партей няма да обжалва решението, ако то бъде в негов ущърб.

Халфът на Виляреал пледира невинен по седем обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство от четири различни жени между 2020 и 2022 година, като догодина ще трябва да се изправи пред съда.

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#Томас Партей

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