Жълт и оранжев код за валежи в понеделник, температурите падат

Понеделник започва с жълт код за силни валежи почти в цялата страна. За крайните югоизточни райони по границата с Турция е обявен оранжев код за още по-интензивни дъждове. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София - около 12.

До обяд валежите ще продължат, но следобед от северозапад дъждът постепенно ще спира, а облаците ще се разкъсват. Най-силни и количествено значителни валежи се очакват в отделни части на Южна и Източна България.

В планините ще е облачно и дъждовно, като над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. По Черноморието времето остава облачно и дъждовно, с временно интензивни валежи.

