Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37

Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София около 32°, информираха от НИМХ.