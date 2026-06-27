БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на...
Чете се за: 01:20 мин.
Част от американските военни самолети отлетяха от...
Чете се за: 01:17 мин.
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на...
Чете се за: 04:27 мин.
В разгара на летните отпуски – какво трябва да...
Чете се за: 02:30 мин.
Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
внимание опасни жеги рисковете здравето градусовите горещини
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София около 32°, информираха от НИМХ.

#времето #жълт код #новини #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
2
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
След ремонт за 2 милиона лева: Път в кърджалийско остава опасен за преминаване
3
След ремонт за 2 милиона лева: Път в кърджалийско остава опасен за...
Саниран блок в Добрич започна да се разрушава още в гаранционния срок
4
Саниран блок в Добрич започна да се разрушава още в гаранционния срок
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
5
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 души са в неизвестност
6
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 души са в неизвестност

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Времето

Все по-горещо време през следващите дни
Все по-горещо време през следващите дни
Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес
Чете се за: 02:10 мин.
Опасно високи температури се очакват през следващите дни Опасно високи температури се очакват през следващите дни
Чете се за: 03:00 мин.
Горещо време и през почивните дни Горещо време и през почивните дни
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчево със следобедни валежи и гръмотевици в петък Слънчево със следобедни валежи и гръмотевици в петък
Чете се за: 01:50 мин.
Жега в цялата страна през следващите дни Жега в цялата страна през следващите дни
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури до 37
Жълт код за опасни горещини в 14 области на страната - температури...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор Бившата полицайка Симона Радева влезе зад решетките на Сливенския затвор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Част от американските военни самолети отлетяха от столичното летище, останалите – до дни Част от американските военни самолети отлетяха от столичното летище, останалите – до дни
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни регулатори с до 2000 евро Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни регулатори с до 2000 евро
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
След трусовете във Венецуела: Измеренията на човешката трагедия и...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ