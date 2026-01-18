БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жълт код за студ в цялата страна

Днес в цялата страна е обявен жълт код за ниски температури. Времето остава облачно и много студено, като на места ще превалява сняг.

Минималните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса, а в София – около минус 7. През деня също ще е студено – в Северна България температурите ще останат под нулата, а в Южна ще са до около 3 градуса.

По Южното Черноморие се очаква сняг, придружен от силен северен вятър. По крайбрежието ще бъде облачно и студено, с температури около нулата или под нея.

В планините ще бъде облачно и ветровито. В Странджа и на места в Стара планина ще превалява сняг. Температурите по високите части ще паднат до минус 10 градуса.

Студеното време ще се задържи и в понеделник, когато сутринта на много места температурите ще паднат до минус 12 градуса. От вторник се очаква повече слънце и леко затопляне, но студът ще остане.

