Жасмин Паолини постигна успех на старта на Откритото първенство на Австралия

Въпреки бавното начало на мача, седмата поставена италианка Жасмин Паолини постигна победа на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените с 6:1, 6:2 над квалификантката Аляксандра Саснович (Беларус) за малко повече от час игра в откриващия мач на стадион „Род Лейвър Арена“.

Финалистката от Уимбълдън и Ролан Гарос заяви след двубоя със Саснович, че сега предстои да се наслади на неделята си в очакване на срещата си от втория кръг.

В същото време бившата шампионка на Уимбълдън Маркета Вондроушова се оттегли от Откритото първенство на Австралия. Чешката тенисистка разкри, че страда от контузия в рамото. Вондроушова, която спечели единствената си титла от Големия шлем през 2023 година, се бори да се върне в оптимална форма след участието си на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ миналата година.

„Наистина съжалявам, че трябва да се откажа от Откритото първенство на Австралия поради продължаващите проблеми с рамото. След всичко, с което се справям, трябва да дам приоритет на здравето си, въпреки че това решение не беше лесно. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата“, написа тя в социалната платформа Instagram.

Гъркинята Мария Сакари се наложи над французойката Леолия Жанжан с 6:4, 6:2 на „Маргарет Корт Арена“, а след спечелването на 19-ата си титла от турнирите на Женската тенис асоциация в Окланд миналата седмица, 12-ата поставена украинка Елина Свитолина надделя убедително над испанката Кристина Букса с 6:4, 6:1.

Друга представителка на Украйна - 26-ата в схемата Даяна Ястремска стана първата поставена тенисистка, която отпада, след като бившата полуфиналистка в Мелбърн загуби с 4:6, 5:7 от румънката Елена-Габриела Русе.

Участващата с „уайлд кард“ австралийка Талия Гибсън надигра рускинята Анна Блинкова с 6:1, 6:3.

„Искам да благодаря на всички, които дойдоха. Не можех да повярвам колко хора имаше тук днес. Това означава много за мен“, каза Гибсън след успеха.

Представителката на Казахстан Юлия Путинцева се справи с Беатрис Адад Мая и нейния страстен контингент от бразилски фенове след обрат с 3:6, 7:5, 6:3, а в друг мач от първия кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн при дамите Елза Жакмо (Франция) елиминира 20-ата поставена Марта Костюк от Украйна с 6:7(4), 7:6 (4), 7:6(7) за три часа и 27 минути игра.

First AO main draw. First top-20 win



After three hours and 31 minutes on court, Elsa Jacquemot secures the biggest win of her career! pic.twitter.com/kOoRsNh6fd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026

Жакмо ще се изправи срещу Путинцева във втория кръг.