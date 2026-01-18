БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жасмин Паолини постигна успех на старта на Откритото първенство на Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Всичко по-интересно от първите мачове при дамите.

Жасмин Паолини
Снимка: БТА
Слушай новината

Въпреки бавното начало на мача, седмата поставена италианка Жасмин Паолини постигна победа на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените с 6:1, 6:2 над квалификантката Аляксандра Саснович (Беларус) за малко повече от час игра в откриващия мач на стадион „Род Лейвър Арена“.

Финалистката от Уимбълдън и Ролан Гарос заяви след двубоя със Саснович, че сега предстои да се наслади на неделята си в очакване на срещата си от втория кръг.

В същото време бившата шампионка на Уимбълдън Маркета Вондроушова се оттегли от Откритото първенство на Австралия. Чешката тенисистка разкри, че страда от контузия в рамото. Вондроушова, която спечели единствената си титла от Големия шлем през 2023 година, се бори да се върне в оптимална форма след участието си на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ миналата година.

„Наистина съжалявам, че трябва да се откажа от Откритото първенство на Австралия поради продължаващите проблеми с рамото. След всичко, с което се справям, трябва да дам приоритет на здравето си, въпреки че това решение не беше лесно. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата“, написа тя в социалната платформа Instagram.

Гъркинята Мария Сакари се наложи над французойката Леолия Жанжан с 6:4, 6:2 на „Маргарет Корт Арена“, а след спечелването на 19-ата си титла от турнирите на Женската тенис асоциация в Окланд миналата седмица, 12-ата поставена украинка Елина Свитолина надделя убедително над испанката Кристина Букса с 6:4, 6:1.

Друга представителка на Украйна - 26-ата в схемата Даяна Ястремска стана първата поставена тенисистка, която отпада, след като бившата полуфиналистка в Мелбърн загуби с 4:6, 5:7 от румънката Елена-Габриела Русе.

Участващата с „уайлд кард“ австралийка Талия Гибсън надигра рускинята Анна Блинкова с 6:1, 6:3.

„Искам да благодаря на всички, които дойдоха. Не можех да повярвам колко хора имаше тук днес. Това означава много за мен“, каза Гибсън след успеха.

Представителката на Казахстан Юлия Путинцева се справи с Беатрис Адад Мая и нейния страстен контингент от бразилски фенове след обрат с 3:6, 7:5, 6:3, а в друг мач от първия кръг на турнира от Големия шлем в Мелбърн при дамите Елза Жакмо (Франция) елиминира 20-ата поставена Марта Костюк от Украйна с 6:7(4), 7:6 (4), 7:6(7) за три часа и 27 минути игра.

Жакмо ще се изправи срещу Путинцева във втория кръг.

#Australian Open 2026 #Жасмин Паолини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
5
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Тенис

Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Гергана Топалова отпадна на крачка от финала в Буенос Айрес Гергана Топалова отпадна на крачка от финала в Буенос Айрес
Чете се за: 00:57 мин.
Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнир в Манчестър Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнир в Манчестър
Чете се за: 01:00 мин.
Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хургада Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хургада
Чете се за: 00:45 мин.
Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open
Чете се за: 02:42 мин.
Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ