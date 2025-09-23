БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:50 мин.
Жените пак отсрамиха родната борба

Моника Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Време е за равносметка след световното първенство в Загреб.

Юлияна Янева
Снимка: startphoto.bg
Само един медал и множество пропуснати шансове: време е за равносметка след световното в Загреб

Световното първенство по борба в Загреб приключи с разочароващ резултат за България – само един медал, и то при жените, където страната ни традиционно е сред водещите сили.

Сребро от Янева и достойна битка от Дудова

Юлияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг, след като записа четири поредни победи над изключително класни съпернички. На финала тя отстъпи, но борбата ѝ по пътя до там беше повече от вдъхновяваща. Янева за пореден път показа характер, техника и воля, които я поставят сред най-добрите в света.

Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб

Силно се представи и Биляна Дудова, която остана на крачка от бронза в категория до 62 кг. Въпреки загубата, тя показа, че е конкурентна и заслужава уважението на цялата борцова общност. С представянето на Янева и Дудова женската борба отново доказа, че носи надеждата за български успехи на международната сцена.

При мъжете – много въпроси, малко отговори

В свободния стил Ахмед Магамаев бе най-близо до отличие. В категория до 97 кг той стигна до битка за бронз, но загуби с 10:13 от олимпийския шампион от Бахрейн – Ахмед Таджидинов. Схватката беше равностойна и оспорвана, което отново отвори въпроса – имаме талант, но ни липсват позиции и лоби в международната борба.

В класическия стил резултатите бяха още по-тревожни. България участва с едва четирима състезатели от възможни десет, а елитните ни борци – Семен Новиков и Кирил Милов, останаха извън състава. Причините - неспазване на изискванията за подготовка от новото ръководство на централата.

„Защо не участваха най-добрите?“

Този въпрос се задава от част от националите, които останаха извън отбора, както и от фенове и специалисти. Участието без пълни състави, особено при класиците, се усеща болезнено – не само заради липсата на медали, но и заради пропуснатите възможности за обиграване и международен опит. Причините за слабото представяне изглеждат комплексни – от кратък подготвителен период до спорни решения в селекцията. Каквито и да са, резултатът е ясен – отстъпление.

Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство

Световната борба не чака никого

Докато България се бори със себе си, светът продължава напред. Иран затвърди доминацията си при мъжете, Япония отново беше №1 при жените с пет световни титли, а сърбинът Александър Комаров записа името си в историята като първия борец, спечелил световни титли във всичките възрастови категории – „Голям шлем“ в борбата.

Александър Комаров: Сбъднах мечтата си на световното първенство по борба в Загреб

Световната сцена се развива. Конкуренцията става все по-ожесточена. Ако България не отговори със стабилно представяне, селекция и подготовка, рискува да се превърне в бивш фактор.

Време за работа: Европа и Бахрейн чакат

От Българската федерация по борба още преди първенството в Загреб заявиха, че това е начало на нов път – с подмладяване, налагане на нови състезатели и нужда от време. Изграждането на шампиони не става за ден. Нужно е търпение, работа и постоянство. Но е нужна и ясна стратегия – кой, кога и защо представлява страната на големите първенства. Следващото голямо изпитание за българската борба е европейското първенство в Тирана, което ще се проведе след седем месеца.

А, междувременно, погледите вече са насочени към Бахрейн, който ще бъде домакин на следващото световно първенство – за първи път в историята си.

Дали и България ще бъде част от световния елит – не само физически, а и реално в битката за медали? Това зависи от стъпките, които ще се предприемат още сега.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

