ИЗВЕСТИЯ

Женската щафета на Норвегия триумфира в състезанието от Световната купа по биатлон в Руполдинг

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
България се класира на 16-о място.

Женската щафета на Норвегия триумфира в състезанието от Световната купа по биатлон в Руполдинг
Снимка: БТА
Женската щафета на Норвегия спечели драматично състезанието на 4 по 6 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг.

Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кнотен и Марен Киркеейде завършиха за 1:07:06.2 часа, като изпревариха само с 9 десети от секундата квартета на Италия.

Скандинавките използваха общо девет допълнителни патрона по време на надпреварата, а Киркеейде направи много силна последна обиколка, като навакса повече от 11 секунди изоставане от първото място след осмата стрелба и с финален спринт надделя над Лиза Витоци.

Италианките допуснаха само четири пропуска при стрелбата и бяха в челото през по-голямата част от състезанието, но в крайна сметка трябваше да се задоволят с второто място.

Олимпийските шампионки от Швеция завършиха трети на 3.0 секунди, след като използваха девет допълнителни патрона, за да свалят всички мишени.

Квартетът на България в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова завърши на 16-о място на 5:28.6 минути. Българките не направиха наказателна обиколка, но използваха осем допълнителни патрона при стрелбата.

Състезанията от Световната купа по биатлон в Руполдинг продължават утре с мъжката щафета на 4 по 7,5 километра.

#Световна купа по биатлон 2025/2026

