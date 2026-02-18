БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На второ място завърши щафетата на Италия.

Женската щафета на Република Корея спечели олимпийската титла на 3000 м. по шорттрек
Слушай новината

Република Корея спечели титлата в щафетата на 3000 метра за жени на турнира по шорттрек на олимпийските игри в Милано-Кортина 2022.

Олимпийските шампионка от Сочи 2014 и Пьончан 2018, както и вицешампионки от Пекин 2022 направиха страхотна атака две обиколки преди края, за да триумфират с 4:04.014 минути. В състава на победителките са Мин-джон Чой, Джил-ли Ким, Сук-хи Шим и До-хи Но.

На второ място с 4:04.107 минути останаха представителките на домакините от Италия, водени от голямата си звезда Ариана Фонтана. Със завоюваното отличие тя стана най-титулуваната италианска спортистка в историята на Олимпийски игри. Това беше 14-ият медал в олимпийската кариера на Фонтана, подобрявайки рекорда на фехтовача Едоардо Манджароти, който има 13 медала между 1936 и 1960 година.

Италианката взе трето отличие от Милано-Кортина след златото в смесената щафета и среброто в спринта на 500 метра.

Третата позиция зае отборът на Канада с 4:04.314, който водеше през цялото време, но не удържа на атаката на корейките в края.

Защитаващите титлата си състезателки от Нидерландия завършиха едва на четвърта позиция след падане по средата на дистанцията.

Във финал "Б" първи финишира щафетата на Китай с 4:10.446 минути.

#Милано/Кортина 2026

