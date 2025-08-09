БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Женската тенис асоциация отмени наказанието на бившия треньор на Елена Рибакина

Спорт
Женската тенис асоциация отмени наказанието на хърватския треньор Стефано Вуков от всякакви дейности, свързани с тениса, съобщиха от организацията.

Решението е взето след обжалване от страна на специалиста.

"WTA е изцяло ангажирана с осигуряването на безопасна и уважителна среда за всички участници. Въпреки че подробностите по случая остават поверителни, можем да потвърдим, че Вуков отговаря на условията за получаване на акредитация за събития на WTA. Няма да правим повече коментари", се казва в изявление на WTA.

През лятото на миналата година Елена Рибакина от Казахстан обяви края на сътрудничеството си с Вуков и остана без треньор до началото на финалите на WTA, където беше водена от хърватина Горан Иванишевич. През януари 2025-а тенисистката реши да върне Вуков в отбора си, но по-късно стана известно, че той е бил наказан от WTA.

Според The Athletic, Вуков е извършил "психологическо насилие" срещу Рибакина, обиждал я е и я е преследвал след края на сътрудничеството им. Сайтът твърди, че методите на Вуков са довели до здравословни проблеми за тенисистката, която се намира на десета позиция в ранглистата.

