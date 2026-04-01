Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства

Женският национален отбор на България разбра своята програма за втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Както е известно, съставът, воден от Таня Гатева, намери място в група J, където компания ще му правят съперници от ранга на Испания, Чехия и Хърватия. Вторият етап от пресявките също ще се проведат в два игрови прозорци, които са през ноември тази година и февруари догодина, а българките ще поставят начало с две домакинства.

„Лъвиците“ ще домакинстват на хърватките на 11 ноември (сряда), а само три дни по-късно у нас пристига и действащият европейски вицешампион Испания. Впоследствие представителният ни тим ще сложи край на пресявките с визита на чехкините на 17 ноември.

Родните националки ще стартират втория игрови прозорец с гостуване на хърватския тим на 10 февруари през 2026 година, докато 3 дни по-късно ще бъдат гости на испанките. Последният мач за българките в квалификациите ще бъде на 16-и, когато ще са домакини на хърватките.

Първите два отбора от групата ще си осигурят място на следващото европейско първенство при дамите.