Почина големият композитор Михаил Белчев
Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства

„Лъвиците“ ще домакинстват на Хърватия на 11 ноември, а три дни по-късно приемат и действащия европейски вицешампион Испания. Първите два отбора от групата ще си осигурят място на Евробаскет 2027.

Женският национален отбор на България разбра своята програма за втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Както е известно, съставът, воден от Таня Гатева, намери място в група J, където компания ще му правят съперници от ранга на Испания, Чехия и Хърватия. Вторият етап от пресявките също ще се проведат в два игрови прозорци, които са през ноември тази година и февруари догодина, а българките ще поставят начало с две домакинства.

„Лъвиците“ ще домакинстват на хърватките на 11 ноември (сряда), а само три дни по-късно у нас пристига и действащият европейски вицешампион Испания. Впоследствие представителният ни тим ще сложи край на пресявките с визита на чехкините на 17 ноември.

Родните националки ще стартират втория игрови прозорец с гостуване на хърватския тим на 10 февруари през 2026 година, докато 3 дни по-късно ще бъдат гости на испанките. Последният мач за българките в квалификациите ще бъде на 16-и, когато ще са домакини на хърватките.

Първите два отбора от групата ще си осигурят място на следващото европейско първенство при дамите.

