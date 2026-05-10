Женското трио на България с престижно сребро на европейското по стрелба

България спечели сребърен медал на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Отличието бе завоювано в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет от състава на Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева.

Във финалния двубой българките отстъпиха пред тима на Унгария с 4:12 и останаха със сребърните отличия след силно представяне в надпреварата.

Бронзовите медали бяха спечелени от състава на Украйна, който се наложи над Полша с 12:4 в малкия финал.

Отличието е поредно доказателство за стабилното представяне на българските стрелци на международната сцена и затвърждава позициите на националния отбор сред водещите в Европа.