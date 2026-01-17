Жирона спечели каталунския двубой с Еспанол с два гола от дузпа

Жирона се наложи с 2:0 като гост над Еспаньол в среща от 20-ия кръг на Ла Лига.

В герой за Жирона се превърна Владислав Ванат. Украинският нападател се разписа на два пъти от дузпи.

Първата дузпа дойде в добавеното време на първата част. Първоначално Марко Дмитрович спаси първата дузпа, но 11-метровият наказателен удар, отсъден за нарушение на Омар Ел Хилали, бе пребит и Ванат не сгреши при втория си опит.

Втората дузпа дойде в добавеното време на срещата. Владислав Ванат се разписа от бялата точка след фаул на Рубен Санчес.

С този успех футболистите на Мичел се изкачиха на 9-то място в класирането с 24 точки, докато местният им съперник от Каталуния пропусна възможността да съкрати разликата до четвъртия Атлетико Мадрид и остава 6-ти с 34 пункта.