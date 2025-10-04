Жирона записа първа победа през сезона в Ла Лига

Жирона се наложи над Валенсия с 2:1 у дома в среща от осмия кръг на испанската Ла Лига.

Владислав Ванат откри за каталунците в 18-ата минута, но след около час игра Диего Лопес изравни за "прилепите". Малко след това Жирона отново се показа с едни гърди напред след точната интервенция на Арнау Мартинес.

Домакините трябваше да изстрадат успеха, след като Иван Мартин беше изгонен за два жълти картона. Алехандро Франсес от Жирона също получи червен картон, но той вече беше на пейката след смяната си в 23-ата минута.

За Жирона това е първи успех от началото на сезона. Отборът е 16-и с шест точки, а Валенсия има две повече и заема 14-ата позиция.

В друг мач от кръга Леванте се наложи при визитата си на новака Реал Овиедо с 2:0. Карлос Алварес откри резултата след половин час игра, а Етта Ейонг оформи крайния успех в 72-ата.

Леванте е на 12-ото място с 8 пункта, докато днешните домакини са 15-и с 2 по-малко.