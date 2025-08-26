БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жиру отхвърли възможността да се завърне в националния отбор на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

38-годишният нападател на Лил е голмайстор №1 в историята на "петлите".

оливие жиру
Снимка: Icon Sport
Слушай новината

38-годишният нападател на Лил Оливие Жиру отхвърли вариант за евентуално завръщане във френския национален отбор. Той е голмайстор №1 в историята на "петлите".

"Бях много трогнат, много развълнуван, чувствах се привилегирован от предложението да се завърна. Но за мен всичко свърши. Никога не казвай никога, но знам, че след мен растат големи таланти, млади хора, които се втурват напред и ще трябва да напишат своята история. Аз свърших своята част от работата, те ще трябва да свършат своята", каза Жиру, цитиран от Екип.

Общо нападателят изигра 137 мача за националния отбор, в които отбеляза 57 гола и направи 15 асистенции.

#национален отбор на Франция по футбол #Оливие Жиру

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Национални отбори

Илиан Илиев посочи избраниците си за мачовете с Испания и Грузия
Илиан Илиев посочи избраниците си за мачовете с Испания и Грузия
Карло Анчелоти не повика Неймар и играчите на Реал Мадрид за мачовете на Бразилия Карло Анчелоти не повика Неймар и играчите на Реал Мадрид за мачовете на Бразилия
Чете се за: 01:47 мин.
Отборът на надеждата спечели групата си на световното първенство по футбол за бездомни Отборът на надеждата спечели групата си на световното първенство по футбол за бездомни
Чете се за: 01:22 мин.
Отборът на надеждата започна участието си на световното първенство по футбол за бездомни с победа Отборът на надеждата започна участието си на световното първенство по футбол за бездомни с победа
Чете се за: 00:45 мин.
Цветослав Маринов с повиквателна за младежкия национален отбор Цветослав Маринов с повиквателна за младежкия национален отбор
Чете се за: 00:35 мин.
Илиан Илиев повика Десподов и още 14 футболисти играещи в чужбина за мачовете с Испания и Грузия Илиан Илиев повика Десподов и още 14 футболисти играещи в чужбина за мачовете с Испания и Грузия
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ