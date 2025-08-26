Жиру отхвърли възможността да се завърне в националния отбор на Франция

38-годишният нападател на Лил Оливие Жиру отхвърли вариант за евентуално завръщане във френския национален отбор. Той е голмайстор №1 в историята на "петлите".

"Бях много трогнат, много развълнуван, чувствах се привилегирован от предложението да се завърна. Но за мен всичко свърши. Никога не казвай никога, но знам, че след мен растат големи таланти, млади хора, които се втурват напред и ще трябва да напишат своята история. Аз свърших своята част от работата, те ще трябва да свършат своята", каза Жиру, цитиран от Екип.

Общо нападателят изигра 137 мача за националния отбор, в които отбеляза 57 гола и направи 15 асистенции.