Жоан Лапорта: Лионел Меси заслужава статуя на „Камп Ноу“

Аржентинският нападател Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион на Барселона „Камп Ноу“, заяви президентът на клуба Жоан Лапорта.

В момента Меси играе за американския Интер Маями.

„Меси заслужава паметник на новия стадион. Обсъдихме го на среща и работим по въпроса. Семейството трябва да се съгласи и всички фенове на Барса биха го искали“, каза Лапорта.

„Меси винаги ще бъде свързван с Барса, той знае, че вратите са отворени за него. Имаме абсолютно уважение към него, той заслужава най-добрата почит. Той трябва да има статуя на „Камп Ноу“ като Йохан Кройф и Ласло Кубала. Той е един от онези емблематични играчи, които са оставили своя отпечатък за клуба“, добави президентът на „каталунците“.

38-годишният Меси игра за Барселона от 2003 до 2021 година. С клуба нападателят спечели десет титли на испанското първенство, осем Суперкупи на Испания, седем Купи на краля, четири титли от Шампионската лига, три Суперкупи на УЕФА и една от световното клубно първенство на ФИФА. Той държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.

Меси е най-резултатният играч за всички времена за Аржентина, а с националния отбор спечели световното първенство през 2022 година, Финалисима 2022, Копа Америка 2021 и 2024, Олимпийските игри 2008 и световното първенство за младежи 2005.

Той е носител на наградата „Златната топка“ рекордните осем пъти.