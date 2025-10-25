БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина се класираха за финала на турнира в Базел

Испанецът все още няма титла в турнир от Асоциацията на професионалните тенисисти.

Жоао Фонсека
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина ще играят в мача за титлата на тенис турнира АТР 500 на твърди кортове в Базел (Швейцария). 19-годишният бразилец Фонсека победи трудно със 7:6 (4), 7:5 Хауме Мунар за час и 53 минути.

Тинейджърът навакса изоставане от 2:4 във втория сет и се отличи с 39 печеливши удара и стана първият представител на своята родина, достигнал до финал на това ниво от въвеждането му през 2009 година.

Фонсека за първи път достигна до двубой за титлата в турнир АТР 500. В неделя бразилският тенисист ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Осмият в схемата испанец победи в тайбрека на първия сет със 7:4 срещу Юго Умбер. Французинът изостана с 1:3 във втората част и прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Давидович Фокина все още няма титла в турнир от Асоциацията на професионалните тенисисти, докато Жоао Фонсека е с един шампионски трофей, спечелен в Буенос Айрес по-рано през настоящия сезон.

