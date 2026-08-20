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Жоао Кансело отново е футболист на Барселона, подписа до 2029 година

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Спорт
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Португалският защитник се завръща при каталунците за трети път, след като прекрати договора си с Ал-Хилал по взаимно съгласие

Жоао Кансело отново е футболист на Барселона, подписа до 2029 година
Снимка: БГНЕС
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Жоао Кансело отново ще носи екипа на Барселона. Каталунският гранд официално обяви привличането на 32-годишния португалски национал, който пристига като свободен агент и подписа договор до 30 юни 2029 година.

Кансело се завръща в Барселона за трети път, но сега вече като постоянен футболист на клуба. Защитникът прекрати договора си с Ал-Хилал по взаимно съгласие, което позволи на испанския шампион да го привлече без трансферна сума.

Първият период на португалеца при каталунците беше през сезон 2023/2024, когато той игра под наем от Манчестър Сити. Впоследствие Кансело отново облече екипа на Барса през януари 2026 година, този път преотстъпен от Ал-Хилал.

В двата си престоя в клуба крайният бранител натрупа общо 65 мача, шест гола и девет асистенции. Сега той отново ще бъде на разположение на старши треньора Ханзи Флик, който разчита на неговата универсалност и способността му да се включва активно в атаките.

"Кансело вече подписва постоянен договор с Барселона и отново е на разположение на Ханзи Флик, който очевидно му се доверява и ще се опита да извлече максимума от неговия талант и атакуващи качества“, обявиха от клуба.

Юношата на Бенфика има сериозна визитка в европейския футбол. В кариерата си Кансело е защитавал цветовете на Валенсия, Интер, Ювентус, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Барселона и Ал-Хилал. Сред най-големите му успехи са три титли във Висшата лига с Манчестър Сити, Скудетото с Ювентус и титлата в Бундеслигата с Байерн.

Португалецът беше част и от националния отбор на страната си на Световното първенство през 2026 година, където Португалия отпадна от Испания на осминафиналите.

Завръщането на Кансело е поредният сериозен ход в селекцията на Барселона. Каталунците, които преследват трета поредна титла в Ла Лига под ръководството на Ханзи Флик, вече подсилиха състава си с Родри, Антъни Гордън и Карим Адейеми.

#ПФК Барселона #Жоао Кансело

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