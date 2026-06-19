Жоел Цварц пристигна при ЦСКА на лагера в Австрия (ВИДЕО)

Новото попълнение на ЦСКА Жоел Цварц вече е част от подготвителния лагер на отбора в Австрия. Нидерландският нападател пристигна при своите нови съотборници само дни след осъществяването на трансфера му от Локомотив Пловдив.

„Червените“ привлякоха 25-годишния футболист, след като активираха заложената в договора му откупна клауза. По този начин Цварц се превърна в едно от първите нови попълнения на столичния клуб през летния трансферен прозорец.

След пристигането си в Австрия нападателят отправи кратко послание към привържениците на ЦСКА чрез официалните клубни канали.

"Здравейте, фенове на ЦСКА. Аз съм Жоел Цварц. Вече съм в Австрия. Щастлив съм, че съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона и да започна да играя за вас. Само ЦСКА“, заяви футболистът.

Очаква се Цварц да започне тренировки с новите си съотборници още в следващите дни, като ще има възможност постепенно да се адаптира към изискванията на старши треньора Христо Янев.

Първата контрола на ЦСКА от лагера в Австрия е насрочена за утре срещу словенския Брине, а двубоят ще даде начало на серията проверки на „армейците“ преди старта на новия сезон.