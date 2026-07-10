Жорже Жезус е новият селекционер на Португалия

Жорже Жезус е новият селекционер на португалския национален отбор, съобщават от футболната федерация на страната в петък. Жезус наследява Роберто Мартинес, който напусна поста след отпадането на иберийците от световното първенство.

На осминафиналите португалците загубиха с 0:1 срещу европейския шампион Испания. Договорът на испанския треньор Мартинес изтече след този двубой.

71-годишният Жорже Жезус, изкарал по-голямата част от треньорската си кариера в своята родина, включително в Бенфика и Спортинг Лисабон, беше представен пред медиите.

Последното място, където специалистът работи, беше Ал-Насър, с който спечели титлата в Саудитска Арабия през сезон 2025-2026.