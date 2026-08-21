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Жозе Моуриньо без страх преди новия си дебют с Реал Мадрид

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Спорт
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"Специалния“ е уверен в амбицията на своите футболисти и категоричен, че сезон без спечелен трофей няма как да бъде успешен

жозе моуриньо без страх новия дебют реал мадрид
Снимка: БГНЕС
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Жозе Моуриньо е готов за първия си официален мач след завръщането начело на Реал Мадрид. Португалският специалист заяви, че не изпитва напрежение преди старта на сезона в Ла Лига, а усещането в отбора е по-скоро за позитивен адреналин и нетърпение за истинските битки.

"Белите“ започват кампанията си с гостуване на Еспаньол, който вече даде сериозна заявка с победата си с 3:0 над Леванте в първия кръг. За Моуриньо двубоят ще бъде първи официален начело на Реал след завръщането му в испанската столица 13 години след края на предишния му период в клуба.

"Много съм щастлив със ситуацията. Ако ме попитате дали искам още една седмица за подготовка, ще кажа „да“, но вече ни омръзна да играем приятелски мачове. Не обичаме работата си заради приятелските мачове. Искаме истински двубои“, коментира португалецът.

Моуриньо призна, че част от проблемите с контузени футболисти от миналия сезон продължават да стоят пред отбора. Специалистът не очаква дълготрайно отсъстващите играчи да бъдат на негово разположение в следващите две или три седмици.

Въпреки кадровите проблеми наставникът демонстрира увереност преди първото изпитание. Той е доволен от проведената подготовка и най-вече от отношението, което вижда от своите футболисти.

"Не бих казал, че усещаме напрежение, по-скоро адреналин. Позитивно е. Не усещам напрежение преди дебюти или футболни мачове. Много съм уверен в работата, която свършихме. Имам много увереност в амбицията на играчите, в техния манталитет и страстта, която ми демонстрират“, заяви Моуриньо.

Португалецът е наясно, че гостуването на Еспаньол няма да бъде лесно, но постави ясна цел пред своите възпитаници – завръщане в Мадрид с трите точки.

Голямото предизвикателство пред "Специалния“ през сезона ще бъде да върне Реал на върха в Испания. Мадридчани останаха без титлата в последните две кампании за сметка на големия си съперник Барселона, а Моуриньо не скри, че очакванията на "Сантиаго Бернабеу“ не позволяват компромиси.

За него критерият за успешен сезон в Реал Мадрид е пределно ясен – трофеи.

"Можеш да израснеш в много аспекти, да надградиш отбора, но резултатите са това, което важи. Участваме в три надпревари. Да завършиш сезона без трофей в Реал Мадрид означава, че той не е бил успешен“, категоричен бе Моуриньо.

#Реал Мадрид ФК #Жозе Моуриньо

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